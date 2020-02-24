Trabzon'da kitapsever vatandaşın kurduğu kütüphane hizmete açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kitapsever bir vatandaş tarafından oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dolaylı Mahallesi'nde kitapsever Rahman Ayhan tarafından oluşturulan özel 'Hoca İlyas Ayhan Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Kütüphanedeki kitaplarla ilgili Başkan Genç'i bilgilendiren Rahman Ayhan, herkesin kütüphaneyi kullanabileceğini söyledi. Trabzon'da son derece sınırlı sayıda özel kütüphanenin bulunduğunu belirten Başkan Genç, kurulan kütüphanenin örnek teşkil edeceğini dile getirdi. Genç, "Dolaylı Mahallemizde geniş içerikli böyle bir kütüphanenin hayata geçmesi çok önemli. Keşke bütün mahallelerimizde bu tür kütüphaneler olsa. Köy çocuklarımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olması ayrıca önemli bir konu. Şehrimizde özel kütüphane sayısı yok denecek kadar az. Yılların birikimi olan kitapların yer aldığı kütüphanemizin şehrimizde örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Atalarımızın 'Her şeyin başı okumak' veciz sözünde olduğu gibi okuyarak ancak bilgi sahibi olabiliriz. Kutsal kitabımız Kur'anı Kerim de 'Oku' emriyle başlıyor. Ne kadar çok okursak bilgimiz, görgümüz, maneviyatımız o oranda artar. Hep derler ya 'Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi' diye. Aslında hem çok okuyan bilir hem de çok gezen" diye konuştu.

Kütüphaneyi bütün ömrü boyunca biriktirdiği kitaplardan oluşturduğunu dile getiren Rahman Ayhan, "İsteyen herkes bu kütüphaneden istifade edebilir. Ansiklopedi, tarih, ilahiyat, araştırmainceleme, geziseyahat, Trabzonspor, siyaset, roman, hukuk, sosyoloji ve daha birçok alanla ilgili kitaplar kütüphanemizde mevcut. Raflarımızda yaklaşık 20 bin adet kitabımız okuyucuyu bekliyor. Kitap okumak isteyen herkese kapımız açık. Özellikle öğrenciler ödevlerini hazırlarken kütüphanemizden yararlanabilir. Ben her türlü kolaylığı kendilerine sağlarım, yardımcı da olurum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.