Trabzonspor´da forma savaşı takıma olumlu yansıyor

-Alternatifli bir kadrosu bulunan Trabzonspor´da her mevkide forma savaşı verilirken, zaman zaman yıldız isimler bile forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Süper Lig´de bir maçı eksik 45 puanla lider Medipol Başakşehir´in 1 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürürken, takım içerisinde yaşanan rekabet de bordo-mavililere olumlu yansıyor. Her mevkide forma savaşının verildiği Trabzonspor´da Daniel Sturridge´nin yanı sıra geçen sezonun vazgeçilmezleri olan Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Caleb Ekuban gibi isimler de zaman zaman şans bulmakta zorlanıyor.

HER MEVKİDE FORMA SAVAŞI

Bordo mavili takımda özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle birlikte kadro derinliği arttı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordo-mavililerde kalede Uğurcan Çakır istikrarlı bir performans sergilerken, bulduğu şansları iyi değerlendiren Erce´nin yanı sıra genç isim Arda da forma bekleyenler arasında. Savunma hattında sağ bekte Kamil Ahmet ile genç isim Serkan Asan Pereira´dan, stoperde Hüseyin ile Messias Da Costa ile Campi´den, sol bekte Abdurrahim Dursun Novak´tan, orta sahada Doğan ile Abdulkadir Parmak Mikel, Sosa ve Ndiaye´den, hücum hattında Bilal, Ekuban ile Sturridge Nwakaeme, Guilherme ve Sörloth´tan formayı kapabilmek için mücadele veriyor.

EKSİKLER DE DÖNÜYOR

Trabzonspor´da eksik oyuncular da kademeli olarak takıma geri dönmeye başladı. İlk etapta Ekuban ile Sturridge Beşiktaş maçıyla formalarına kavuşurken, önümüzdeki günlerde de Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Majid Hosseini´nin takıma katılmaları bekleniyor. Bu oyuncuların da dönmesiyle birlikte özellikle alternatifi en az olan kanatlarda rekabet daha da artacak. Sakatlanmadan önce iyi bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı´nın da takıma dönmeleriyle birlikte hücum hattında yaşanacak tatlı rekabet teknik heyeti de tercih konusunda zor durumda bırakacak.



