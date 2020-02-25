Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Süper Lig'de durdurulamayan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Avrupa'nın en iyi 10 liginde gol krallığı sıralamasında 5. basamakta yer aldı. Dünya yıldızı Lionel Messi'yi geçen Sörloth, bir başka yıldız Ronaldo'yu takip ediyor.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ligde bir maçı eksik olan bordomavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, Avrupa'da ise dünya yıldızlarının arasına girmeyi başardı.



Süper Lig'in kralı, dünya yıldızlarıyla yarışıyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alırken, 16 gollü Alanyaspor futbolcusu Papiss Cisse en yakın takipçisi. Kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor forması altında yaşayan Sörloth, bordomavili takımla gösterdiği performansla gol krallığı sıralamasında dünya yıldızlarının arasına girdi. 21 maçta 21 gol atan Juventus'lu Cristiano Ronaldo'nun gerisinde yer alan Sörloth, 20 maçta 18 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin ise önünde yer aldı.



Sörloth ilk 5'in içinde

Trabzonspor'da attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, en iyi 10 lig arasında golcü oyuncular sıralamasında ilk 5'in içinde yer aldı. Söz konusu liglerin en golcü 6 ismi şöyle:



Ciro Immobile Lazio (İtalya): 27 gol

Robert Lewandowski Bayern Münih (Almanya): 25 gol

Timo Werner RB Leipzig (Almanya): 21 gol

Cristiano Ronaldo Juventus (İtalya): 21

Alexander Sörloth Trabzonspor (Türkiye): 19 gol

Lionel Messi Barcelona (İspanya): 18

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