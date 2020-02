Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim programları ile ihracatçı sayısını arttırmayı hedefliyor.

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmaları ihracata yönlendirmek üzere Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nce yıllık faaliyet programı dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenleniyor. DKİB tarafından 2020 yılında faaliyet programındaki eğitimler kapsamında ihracat konusunda belirli düzeyde bilgi sahibi olan firma temsilcilerinin hedef kitle olarak tespit edildiği “İhracatta müşteri bulma, ticari istihbarat ve uluslararası pazar araştırma eğitimi: dijital pazar araştırma” konulu 5 günlük bir eğitim programı düzenleniyor. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu’nda 24 Şubat Pazartesi günü başlayan eğitim, 28 Şubat Cuma günü sona erecek.

Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren her girişimcinin, ihracat konusunda yetkinlik kazanması ve her girişimcinin birer ihracatçı olmasına büyük katkı sağlamasının hedeflendiği dış ticaret eğitimlerinin özel konu alanlarına göre periyodik olarak düzenleneceğini belirten DKİB yetkilileri, 2020 yılında Doğu Karadeniz Bölgesindeki ihracatçı sayısının arttırılmasına bu eğitimlerin önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler.

25 firma ile sınırlı olan eğitime iştirak eden katılımcılara, eğitim sonrasında katılım belgesi verileceği belirtildi.

