Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart´ta Trabzon´da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30´da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.
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