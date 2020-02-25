Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart´ta Trabzon´da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30´da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.



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