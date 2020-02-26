Eşi ve kayınvalidesinden ilham aldı, doğal bulaşık deterjanı üretti Bu deterjanın içerisinde sadece sodyum karbonat, limon tuzu ve bor var Prof. Dr. Fazıl Kırkbir: "Amacımız bütün lekeleri çıkartan bir ürün yapalım değil; amacımız sağlıklı tüketim" "Doğal bir bulaşık deterjanı yenildiğinde bile vücuda zarar vermiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşi ve kayınvalidesinden ilham aldı, doğal bulaşık deterjanı üretti Bu deterjanın içerisinde sadece ...

İHA

Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, sirke ve karbonat ile test aşamalarına başladığı bulaşık makinesi deterjanına bor ekleyerek doğal bir bulaşık deterjanı üretti.

Eşi ve kayınvalidesinden ilham aldı, doğal bulaşık deterjanı üretti Bu deterjanın içerisinde sadece sodyum karbonat, limon tuzu ve bor var Prof. Dr. Fazıl Kırkbir: "Amacımız bütün lekeleri çıkartan bir ürün yapalım değil; amacımız sağlıklı tüketim" "Doğal bir bulaşık deterjanı yenildiğinde bile vücuda zarar vermiyor"

Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, sirke ve karbonat ile test aşamalarına başladığı bulaşık makinesi deterjanına bor ekleyerek doğal bir bulaşık deterjanı üretti.
Wattozz Elektroşok silahı ve Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) projelerinin ekibinde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, eşi ve kayınvalidesinin doğal ürün merakınından ilham alarak doğal bulaşık makinesi deterjanı yaptı. Karbonat ile başladığı deterjan üretme girişimine bor ekleyen Kırkbir, bütün testlerden geçen bulaşık makinesi deterjanını piyasaya çıkardı. KTÜ Teknokent bünyesinde kurulan şirket ile üretime geçen ve ismi 'Borkar' olarak satışa sunulan deterjanın içerisinde sodyum karbonat, limon tuzu ve bor yer alıyor.
Piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak sabun tozunun bulunmadığı deterjana gelen taleplere yetişemediklerini belirten Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, "Eşim ve kayınvalidem doğal ürün kullanmaya çok meraklı. O dönemlerde katıldığım bir seminerde uzaya giden astronotlar idrarlarını su arıtmadan geçirerek içebiliyorlar. Ama aynı su arıtma deterjanı temizleyemiyor. Özellikle petrol türevi, bazı sabun türevleri içeren deterjanları temizleyemiyor. Dolayısıyla kullandığımız bazı detrjanlar çok tehlikeli. Bu ikisi birleşince bizde evde doğal ürünler kullanalım dedik. Önce kayınvalidemin tavsiyesiyle bazı sirke, karbonat ürünleri karıştırarak kullanmaya başladık. Başta çok iyi sonuçlar alamadık. Kimisi çizdi, kimisi buhulanmaya başladı. Daha sonra bir arayış içerisine girdik ve bor ilave ettik. Sonrasında ise bu ürüne ulaştık. Ürünümüzün özelliği piyasada bor katkılı çamaşır makinesi deterjanı da var. Ama içerisinde doğal olmakla birlikte sabun tozu içeriyor. Bizim ürünümüzde sabun tozu dahi yok. İçerisinde sadece karbonat, limon tuzu ve bor var. Bunların hiçbiri normalde insan sağlığına zararlı değil" dedi.

"Yanlışlıkla yenilse bile vücuda zarar vermiyor"
Çocuklar için de güvenli bir ürün olduğuna dikkat çeken Kırkbir "Yanlışlıkla çocuklar tarafından yenilse bile zarar vermiyor. Ben ne kadar doğal olduğunu görmek açısından yedim. Suyu bile çok içseniz böbreklere zarar verirsiniz. Kesinlikle yenecek bir ürün değildir. Zararlı olmamasına rağmen yenilecek bir ürün değil. Ben doğal olması için böyle birşey yaptım ve test ettim" diye konuştu.

"Amacımız sağlıklı tüketim"
Amaçlarının bütün lekeleri çıkartan bir ürün yapmak olmadığını, amaçlarının sağlıklı tüketim olduğunu kaydeden Kırkbir, "Bu ürünün ilk denemeleri tabletle yaptık. Bağımsız bir laboratuvara teste gönderdik. Orada bütün bulaşık makinesi deterjanları test edildi. Orada en yüksek notu alan deterjan 95 puanla petrol türevi içeren bir deterjandı. O bile tam 100 puan alamamıştı. Piyasadaki hiçbir bulaşık makinesi deterjanı kuru yıkanan bulaşıklara yüzde 100 sonuç vermiyor. Amacımız bütün lekeleri çıkartan bir ürün yapalım değil. Amacımız sağlıklı tüketim. Ürünümüz piyasaya çıktı. Bir zincir mağazada satışa çıktı. Birkaç yerin siparişlerini bile yetiştiremiyoruz. Hiç reklam yapmamamıza rağmen talep var. Amacımız ekonomik olmasıydı. Reklama ayıracağımız para yerine üründe indirime gittik. Tüketiciler bu ürünü daha ekonomik elde edebilsinler diye düşündük" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı
YEREL HABERLER Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı
Trabzonspor´da teknik heyetten `doğru pozisyon´ uyarısı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da teknik heyetten `doğru pozisyon´ ...
Trabzonspor kendini aştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kendini aştı
Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak
YEREL HABERLER Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete ...
Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım ...
(Görüntülü) SPOR Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı ...
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa ...
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları ...
Trabzon'da silah imalathanesi baskın
YEREL HABERLER Trabzon'da silah imalathanesi baskın
Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sevinci Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sevinci Trabzonspor, ...
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına ...
Başkan Genç: “Trabzon'un güçlü bir sanat altyapısı var”
YEREL HABERLER Başkan Genç: “Trabzon'un güçlü bir sanat altyapısı ...
Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu
YEREL HABERLER Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu
Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor
YEREL HABERLER Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor
Trabzonspor´da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü
YEREL HABERLER Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü
Trabzon'da esnafa Arapça kursu
YEREL HABERLER Trabzon'da esnafa Arapça kursu
Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin uzatılması talebi
YEREL HABERLER Mali Muşavirlerden Ocak ayı SGK bildirgesinin ...
Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon’un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli ...
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları Senegal’den büyük umutla döndü
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçıları Senegal’den ...
Trabzon'da kitapsever vatandaşın kurduğu kütüphane hizmete açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da kitapsever vatandaşın kurduğu kütüphane ...
Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye ...
Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı: "Üst lig için mücadelemizi sürdüreceğiz"
YEREL HABERLER Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X