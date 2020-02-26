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Trabzonspor 16 günde 5 maça çıkacak Çimşir'den oyuncularına 'Hazır olun' mesajı!

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kupa ve ligde 16 günde yapacakları zorlu 5 mücadele öncesi oyuncularını uyardı ve herkesin hazır olmasını istedi.

Trabzonspor 16 günde 5 maça çıkacak Çimşir'den oyuncularına 'Hazır olun' mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kupa ve ligde 16 günde yapacakları zorlu 5 mücadele öncesi oyuncularını uyardı ve herkesin hazır olmasını istedi.
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen topladığı 45 puanla ligde ikinci olan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. 16 günlük süre içinde kupa ve ligde 5 maça bordomavililerde hedef bu zorlu periyotu kayıpsız geçmek.

Trabzonspor 16 günden 5 maç oynayacak
Trabzonspor'un zorlu 5 maçlık periyota, 29 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile maçıyla başlayacak. Bordomavililer 3 Mart Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Daha sonra 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Karadeniz temsilcisi, deprem nedeniyle ertelenen deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçını ise 11 Mart Çarşamba günü oynayacak. Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü ise şampiyonluk mücadelesinde yarıştığı rakiplerinden Medipol Başakşehir’i sahasında konuk edecek ve bu maç ile zorlu fikstürünü tamamlayacak.

Genç teknik adam uyardı
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zorlu fikstür öncesi oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Genç teknik adam müsabakalara maç maç baktığını her fırsatta oyuncularına hatırlatırken, takım olarak bu doğrultuda hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bir maç oynamadan diğerini düşünmenin kendilerine bir faydasının olmayacağını yineleyen Çimşir, bütün oyuncularına ligde ve kupada ihtiyacı olduğunu belirterek, herkesin kendisini hazır tutmasını istedi.

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