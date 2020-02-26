Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

İHA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu'na yönelik domates ihracatında temennilerinin kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rusya Federasyonu’na yönelik domates ihracatında temennilerinin kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması olduğunu söyledi.
Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı. Yükseltilen kota kararını değerlendiren DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, “Rusya Federasyonu’na yapılan domates ihracatımız talihsiz uçak krizi sonrasında anılan ülke tarafından ülkemize tahsis edilen birikimli kota sistemi çerçevesinde yürütülmektedir. Rusya Federasyonu ile yaşanan talihsiz uçak krizi sonrasında ilişkilerimizin normale dönmesi akabinde Kasım 2017 tarihinden itibaren ülkemizden domates ithalatına izin veren Rusya Federasyonu ilk etapta 50 Bin tonluk kota tahsis edilmiş ve kota miktarı doldukça artırım yapılarak 150 bin tona çıkarılmıştı. Son olarak tahsis edilen bu 150 bin ton kotanın dolması üzerine Rusya Federasyonu ülkemizden yapılan domates ithalatını geçtiğimiz aylarda durdurmuştu. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca yürütülen etkin diploması girişimleri kapsamında kotanın 50 bin ton daha artırılarak toplamda 200 bin tona çıkarılması konusunda Rus makamları nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda, domates kotamızın 200 bin tona yükseltilmesi Rus makamlarınca onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır” dedi.

“Rus tüketiciler en çok Türk domatesini tercih ediyor”
Domates kotasının arttırılmasının ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandığını dile getiren Gürdoğan, “Rusya Federasyonu tarafından domates kotamızın 50 bin ton daha arttırılması ile ihracatçılarımız tekrar ihracat yapma imkanına kavuşmuş olup, ülkemizin domates ihracatında en önde gelen pazarı olan Rusya Federasyonu’na düzenli bir şekilde ihracatımızın sürdürülecek olması hem üreticilerimiz nezdinde hem de ihracat camiamızda büyük sevinçle karşılanmıştır. Bilindiği üzere, Türk domatesi lojistik yönünden var olan üstünlüklerimizden dolayı, en taze ve en üst kalitede 1 gün gibi kısa sürede Rusya pazarına sunulmakta ve üst kalite ve uygun fiyat avantajından dolayı da Türk domatesi pazarda Rus tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürün olmaktadır. Temennimiz önümüzdeki dönemde kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak, ülkemizin en büyük dış ticaret partneri olan Rusya Federasyonu’na serbest ticaret koşulları içinde ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ihracat yapılabilmesidir. Bu imkanın da; ülkemiz makamlarının etkin diplomatik girişimleri ile sağlanacağına ihracatçılar olarak canı gönülden inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Doğu Karadeniz’de evlenen çift sayısı azaldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de evlenen çift sayısı azaldı
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor 16 günde 5 maça çıkacak Çimşir'den oyuncularına 'Hazır olun' mesajı!
YEREL HABERLER Trabzonspor 16 günde 5 maça çıkacak Çimşir'den ...
Çamburnu çöp depolama tesisi için “Facia yaşanabilir” uyarısı Trabzon ve Rize illerinin çöp sorununu çözmek için 12 yıl önce faaliyete giren Çamburnu çöp depolama tesisinin kapasitesini aştığı iddia ediliyor Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün: “Duvarlar patlarsa alt tarafta mahallemiz var; facia yaşanabilir diye korkuyoruz”
YEREL HABERLER Çamburnu çöp depolama tesisi için “Facia yaşanabilir” ...
Eşi ve kayınvalidesinden ilham aldı, doğal bulaşık deterjanı üretti Bu deterjanın içerisinde sadece sodyum karbonat, limon tuzu ve bor var Prof. Dr. Fazıl Kırkbir: "Amacımız bütün lekeleri çıkartan bir ürün yapalım değil; amacımız sağlıklı tüketim" "Doğal bir bulaşık deterjanı yenildiğinde bile vücuda zarar vermiyor"
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesinden ilham aldı, doğal bulaşık ...
Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı
YEREL HABERLER Salon hokeyinde 2'nci Lig play-off maçları tamamlandı
Trabzonspor´da teknik heyetten `doğru pozisyon´ uyarısı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da teknik heyetten `doğru pozisyon´ ...
Trabzonspor kendini aştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kendini aştı
Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete başlayacak
YEREL HABERLER Taşönü katı atık tesisi yıl sonunda faaliyete ...
Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım ...
(Görüntülü) SPOR Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı ...
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa ...
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları ...
Trabzon'da silah imalathanesi baskın
YEREL HABERLER Trabzon'da silah imalathanesi baskın
Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sevinci Trabzonspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da, Abdulkadir Ömür sevinci Trabzonspor, ...
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına devam ediyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği eğitim atağına ...
Başkan Genç: “Trabzon'un güçlü bir sanat altyapısı var”
YEREL HABERLER Başkan Genç: “Trabzon'un güçlü bir sanat altyapısı ...
Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu
YEREL HABERLER Bir okulun atıl alanı hobi bahçesi oldu
Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor
YEREL HABERLER Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor
Trabzonspor´da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi
Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü
YEREL HABERLER Shota Arvaledze'den, Sörloth'a övgü
Trabzon'da esnafa Arapça kursu
YEREL HABERLER Trabzon'da esnafa Arapça kursu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X