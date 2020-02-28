Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer, daha sonra kampa girerek Çaykur Rizespor maçı saatini beklemeye başladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın saat 17.00´de sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-02-28 18:08:29



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