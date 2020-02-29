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Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura düştü

İHA

Trabzon'un Araklı ilçesinde köprü ayağı taşıyan tır, kara yolunda açtığı çukura düştü.

Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura düştü

Trabzon’un Araklı ilçesinde köprü ayağı taşıyan tır, kara yolunda açtığı çukura düştü.
Araklı ilçesinden yola çıkarak Ortahisar ilçesindeki yapımı devam eden Kanuni Bulvarı projesinin Karşıyaka viyadüklerine köprü ayağı taşıyan tır, kara yolunda açtığı çukura düştü. AraklıBayburt yolunun eski Sürmene köprüsü mevkisinde meydana gelen olayda tırın ağırlığını taşıyamayan yol çöktü. Yaklaşık 33 metre uzunluğundaki köprü ayağını taşıyan tırın lastiğinin çukura düşmesi sonucu kara yolu ulaşıma tamamen kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ulaşım kontrollü bir şekilde tali yoldan verilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tırın lastiği çukurdan kurtarıldı. Açılan çukur kamyonlarla getirilen toprak ve taş parçaları ile kapatılırken, geçtiğimiz günlerde yolda bir göçük daha meydana geldiği ve ekiplerin asfalt dökerek çukuru kapattığı öğrenildi.
Öte yandan, AraklıBayburt kara yolunda meydana gelen olayda tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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