Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik Abdulkadir Ömür 6 ay sonra kadroda Hüseyin Çimşir tribünde

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, rakibinin karşısına geçen haftaya göre 4 değişiklikle çıktı. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür, 6 ay sonra ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı. Bordomavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir ise müsabakayı tribünden takip edecek.

Trabzonspor'da ligin 23. haftasında oynanan Beşiktaş maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de 4 farklı isim yer aldı. Karadeniz ekibinde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira’nın yerine Kamil Ahmet, stoperde cezalı Campi’nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan’ın yerine cezası biten Obi Mikel, hücum hattında ise Sturridge’nin yerine Ekuban ilk 11’de forma giydi. Bordomavili takımın Çaykur Rizespor karşısında sahada olacak 11'i şu şekilde:

"Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Guilherme, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Sörloth"

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son oynanan Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.



Hüseyin Çimşir cezalı

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip ediyor. Çimşir’in yokluğunda takımın başında kulübede yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer bulunuyor.



Abdulkadir Ömür kadroda

Trabzonspor’da 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 6 aylık aranın ardından 21 kişilik kadroda yer aldı.



İdlip şehitleri anıldı

Karşılaşma öncesi Medical Park Stadymu Türk bayraklarıyla donatıldı. Tribünlere gelen taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ şeklinde slogan attı. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stat hoparlörlerinden okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunurken 'burda' diye seslendi. Trabzonsporlu futbolcular da, karşılaşma öncesi ısınmaya Türk bayrağı basılı tişörtlerle çıktı.

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