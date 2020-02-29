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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

DHA


Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor´da, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11´de 4 değişikliğe gidildi. Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira´nın yerine Kamil Ahmet, stoperde cezalı Campi´nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan´ın yerine cezası tamamlanan ve takıma geri dönen Mikel, hücum hattında ise Sturridge´nin yerine Ekuban ilk 11´de sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Sturridge, cezalı olan Campi´nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.
NWAKAEME KADRODA
Trabzonspor´da sakatlığı nedeniyle son oynanan Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Teknik heyet ilk 11´de sol kanatta Ekuban´a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.
ÇİMŞİR CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE YER ALDI
Trabzonspor´un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Çimşir´in yokluğunda takımın başında kulübede yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yer aldı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜN SONRA KADRODA
Trabzonspor´da 29 Ağustos´ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer alarak sahalara geri döndü.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolculara da alkışlarla moral verdi. Çaykur Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadı.
İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Daha önce yaşanan bazı olaylar nedeniyle aralarında soğukluk bulunan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor taraftarları, karşılaşma öncesi stadyumda birlikte tezahüratta bulundu. 'Aramız bozuk, kanımız değil' diye bağıran Çaykur Rizespor taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da tezahüratlarla destek verdi. Daha sonra her iki takım taraftarları birlikte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Stadın da dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken tribünlere gelen binlerce taraftar, ellerindeki ay-yıldızlı bayrakları dalgalandırdı. Ayrıca maç öncesi Suriye´nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stat hoparlörlerinden okunurken taraftarlar da hep birlikte 'Burada' diye yanıt verdi. Trabzonsporlu futbolcular da, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya üzerinde ay-yıldız basılı siyah renkte tişörtlerle çıktı.
FUTBOLCULAR SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI
Medical Park Stadı´nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Stat kenarındaki reklam panolarına 'Bir ölür, bin diriliriz' yazıları yazıldı. Trabzonspor takımını taşıyan otobüsün önüne de Türk bayrağı asıldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-02-29 17:15:02

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