Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 52 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakilalar (İkinci yarı)
59. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
61. dakikada Sörloth'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
66. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte topu iyi yükselen Da Costa meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından filelere gönderdi. 11
70. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ekuban, kaleci Gökhan'ın solunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21
76. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen nSosa, kaleci Gökhan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 31
86. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41
90+2. dakikada Obi Mikel'in eline çarpan topu VAR'da izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Milan Skoda, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. 42
90+3. dakikada Nwakaeme'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda meşin filelere gitti. 52

Stat: Medical Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Da Costa xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx (Abdulkadir Ömür dk. 87 ?), Guilherme x (Nwakaeme dk. 46 xx), Ndiaye xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Oğuz x (Oğulcan Çağlayan dk. 86 ?), Diomande xx, Aminu x (Tunay Torun dk. 65 x), Boldrin xx, Sasse x (Samudio dk. 73 x), Milan Skoda xx
Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Denys Garmash, Burak Albayrak, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Meljank (dk. 36), Skoda (dk. 90+2 pen.) (Çaykur Rizespor), Da Costa (dk. 66), Ekuban (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.), Nwakaeme (dk. 86), Ndiaye (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Obi Mikel (dk. 90+2) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel (Trabzonspor), Aminu, Diomenda (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik Abdulkadir Ömür 6 ay sonra kadroda Hüseyin Çimşir tribünde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 ...
Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura düştü
YEREL HABERLER Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura ...
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını ...
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
DKBB encümen toplantısı Gümüşhane’de yapıldı
YEREL HABERLER DKBB encümen toplantısı Gümüşhane’de yapıldı
Avcı: "Her maça yüzde yüz konsantrasyonla çıkmalıyız"
YEREL HABERLER Avcı: "Her maça yüzde yüz konsantrasyonla çıkmalıyız"
Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde
YEREL HABERLER Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde
Trabzonspor´da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef 3 puan
Plastik şişelerde içki sattığı iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Plastik şişelerde içki sattığı iddiasıyla tutuklandı
Bakan Soylu, Trabzon’da cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Trabzon’da cenaze namazına katıldı
Hekimoğlu Trabzon FK, Hacettepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Hacettepe maçı hazırlıklarını ...
10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor
YEREL HABERLER 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor
Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı
Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Demir'den Özel İmperial Hastanesi yönetimine ziyaret
YEREL HABERLER Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Demir'den ...
Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan ...
Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilki yaşamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor 53 yıllık tarihinde bir ilki yaşamaya ...
(Görüntülü) Trabzon Kalesi'nin surlarında yapılaşma
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon Kalesi'nin surlarında yapılaşma
Ersel Aslıyüksek: "Takımımızın hedefi ile benim hedeflerim aynı"
YEREL HABERLER Ersel Aslıyüksek: "Takımımızın hedefi ile benim ...
Trabzon Kalesi'nin surlarında yapılaşma
YEREL HABERLER Trabzon Kalesi'nin surlarında yapılaşma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X