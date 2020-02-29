Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 52 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakilalar (İkinci yarı)

59. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Sörloth'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

66. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte topu iyi yükselen Da Costa meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından filelere gönderdi. 11

70. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ekuban, kaleci Gökhan'ın solunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21

76. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen nSosa, kaleci Gökhan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 31

86. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, kaleci Gökhan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41

90+2. dakikada Obi Mikel'in eline çarpan topu VAR'da izleyen hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Milan Skoda, topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti. 42

90+3. dakikada Nwakaeme'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin düzgün vuruşunda meşin filelere gitti. 52



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Da Costa xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Sosa xxx (Abdulkadir Ömür dk. 87 ?), Guilherme x (Nwakaeme dk. 46 xx), Ndiaye xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Parmak dk. 85 ?), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Talbi xx, Fernandes xx, Melnjak xx, Oğuz x (Oğulcan Çağlayan dk. 86 ?), Diomande xx, Aminu x (Tunay Torun dk. 65 x), Boldrin xx, Sasse x (Samudio dk. 73 x), Milan Skoda xx

Yedekler: Zafer, Aberhoun, Abdullah Durak, Denys Garmash, Burak Albayrak, Alberk Koç, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Meljank (dk. 36), Skoda (dk. 90+2 pen.) (Çaykur Rizespor), Da Costa (dk. 66), Ekuban (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.), Nwakaeme (dk. 86), Ndiaye (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Obi Mikel (dk. 90+2) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel (Trabzonspor), Aminu, Diomenda (Çaykur Rizespor)

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