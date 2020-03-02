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Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor

DHA


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan Trabzonspor, taraftarının da desteği ile rövanş karşılaşması için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası´nda da yoluna devam eden bordo-mavililer, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe´yi konuk edecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul´da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi bu maçı kazanmayı ve tur için avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 20.30´da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor´da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira´nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Mikel de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında tribünde oturan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Çimşir´in, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11´inde değişikliklere giderek savunmada Hüseyin´in yerine cezasını tamamlayan Campi´ye, cezalı Mikel´in yerine orta sahada Abdulkadir Parmak´a, Guilherme´nin yerine de hücum hattında Nwakaeme´ye forma vermesi bekleniyor.
KUPADA 13´ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası´nda 13´üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 12 maçta Trabzonspor´un 6, Fenerbahçe´nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Uğurcan Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth."
SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge belirsiz)
CEZALI: MikelDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-02 10:01:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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