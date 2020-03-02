Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında yarın karşılaşacak olan TrabzonsporFenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 00 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarılacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.



Trabzonspor evinde üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordomavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordomavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.

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