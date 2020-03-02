Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda

İHA

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın çıkacakları müsabaka ile birlikte 126. kez karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında yarın karşılaşacak olan TrabzonsporFenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 00 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Sarılacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.

Trabzonspor evinde üstün
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordomavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordomavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Hacettepe: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - ...
Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir"
YEREL HABERLER Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ...
Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma anıydı" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma ...
Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ortaya koydu"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ...
Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu başlayamadık" Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Muzaffer Bilazer: "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik Abdulkadir Ömür 6 ay sonra kadroda Hüseyin Çimşir tribünde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 ...
Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura düştü
YEREL HABERLER Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X