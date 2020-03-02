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Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini açıkladı

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un gündeminde yer alan dolmuş modernizasyonu ile ilgili verilen kararı, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon’un gündeminde yer alan dolmuş modernizasyonu ile ilgili verilen kararı, düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
Aldıkları kararla 729 adet 10+1 dolmuşu, 12+1 koltuk kapasiteli 689 yeni dolmuşa çevirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, Trabzon’un izlenebilir ve denetlenebilir bir dolmuş sistemine kavuştuğunu söyledi. Başkan Zorluoğlu dolmuş modernizasyonu sürecinin 1 Eylül 2020 tarihinde sona ereceğini de vurguladı.
Dolmuş modernizasyonu ile ilgili kapsamlı ve istişareye açık bir süreç geçirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Uzunca bir süreç oldu. Zaman zaman zor bir takım aşamalardan geçildi. Şoförler ve Otomobilciler Odası başta olmak üzere durak başkanlarıyla, hak sahipleriyle, esnaf odaları birliğimizle, üniversitemizle ve halkımızla yoğun bir istişare süreci geçirdik. Bu konuda sözü olup da söylemeyen hiç kimse kalmadı. Bu süreci yönetirken esas dikkate aldığımız husus, halkın beklentilerini karşılamak olmuştur” dedi.
Başkan Zorluoğlu vatandaşların birçoğu 15 yaşın üzerinde olan dolmuşların yenilenmesini istediğini belirterek “Konforlu, klimalı, güvenli, iç kamera sistemi ile izlenebilen, engelliler için erişilebilir dolmuş sitemi istiyorlardı. Biz de buna uygun bir modernizasyon yürüttük ve kararımızı verdik. Bilindiği üzere Trabzon’da 2002 yılında 1477 adet taksi dolmuş vardı. Bunlar 2002 yılında İl Trafik Komisyonu kararıyla 729 adet 10+1 dolmuşa dönüştü. Aradan 18 yıl geçtikten sonra 10+1 dolmuşları, 12+1 koltuk kapasiteli 689 yeni dolmuşa çeviriyoruz. Burada 40 dolmuşu geçtiğimiz haftalarda 80 taksiye dönüştürmüştük. Trabzon’da artık 12+1 koltuk kapasiteli 689 dolmuş hizmet verecek” ifadelerini kullandı.
Dolmuş dönüşümünde herhangi bir markayı işaret etmediklerini özellikle vurgulayan Başkan Zorluoğlu “Yeni araçlarla ilgili standartları belirliyoruz ve herhangi bir markayı işaret etmiyoruz. Dolmuş esnafımızı bu konuda serbest bırakıyoruz. Bizim standartlarımızı taşımak kaydıyla arzu ettikleri marka aracı satın alıp, kullanabilirler. Bunu özellikle belirtmek isterim. Vatandaşların beklentisi doğrultusunda araçların 03 yaş aralığında olmasını arzu ediyoruz. Esasında bizim isteğimiz hepsinin sıfır araç olması. Bu nedenle bunu teşvik etmek için yaş sınırını sıfır araçlar için tescil tarihinden itibaren 15 yıl, sıfır olmayanlar için 12 yıl olarak belirliyoruz” diye konuştu.

"Tüm araçlar klimalı olacak"
Araçların özellikleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Araçların bir özelliği de engelsiz erişime uygun olmasıdır. Zaten mevzuat gereği temmuz ayından itibaren engellilere uygun mekanizma zorunlu hale gelmiştir. İnsanların yazın en fazla şikayet ettiği husus, nemin fazla olması nedeniyle araçlarda klima olmamasıydı. Tüm araçlar klimalı olacak. Tüm dolmuşlarda araç içi kamera sistemi zorunlu olacak. Belediyeye ait otobüsler gibi araç çalıştığı anda kamera çalışacak ve uzun süreli kayıt yapabilecek. Bu da şikayetleri inceleme noktasında daha avantajlı olacak. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulacak ulaşım harekat merkezinde bu sistemi takip etme imkanımız olacak. Araç takip sistemi de tüm dolmuşlarda bulunacak. Büyükşehir Belediyesi araçların nerede olduğunu takip edebilecek. İlerleyen dönemde bir program vasıtasıyla vatandaşlar da dolmuş geliyor mu gelmiyor mu noktasında izleyebilecek. Bu da önemli bir imkan” şeklinde konuştu.
Güzergahlarda da yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Başkan Zorluoğlu “Bu sistemde ihtiyaç olan birkaç güzergahı da oluşturuyoruz. Havalimanı hattını Kaşüstü Kanuni Hastanesi’ne hattına kadar uzatıyoruz. Burada vatandaşın yoğun talepleri vardı. Yine Boztepe hattını da Moloz’a kadar uzatıyoruz. Molozdan direkt Boztepe’ye ulaşılabilecek. Meydan bölgesinin dolmuş yoğunluğunu azaltmayı arzu ediyoruz. Zamanla meydanda dolmuşlar sadece ring yaparak yolcu alabilecek. Yine Yenicuma hattı da Moloz’a kadar uzayacak. Moloz biraz daha dolmuşların merkezi bir yer haline getirmek istiyoruz. Alt durak dediğimiz yolcu sayısı az duraklardan yolcu sayısı fazla olan duraklara kırk dolmuşu aktaracağız” dedi.

"Şartları taşımayan araçlar trafiğe çıkamayacak"
Renk konusunda henüz bir karar vermediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu “Biz dört beş model belirleyeceğiz. Vatandaşlarımıza da soracağız. Kararımızı o sürecin sonunda vereceğiz. Yeni sistemin en önemli unsuru izlenebilir ve denetlenebilir bir dolmuş sistemine Trabzon geçiyor. Tıpkı Büyükşehir Belediyesinin belediye otobüslerinde olduğu gibi dolmuşları da bizim gözetimimize alıyoruz. Araçlara her yıl uygunluk belgesi veriliyor. Ocak 2021 yılından itibaren belirlediğimiz standartlara uygun olmayan hiçbir araca uygunluk belgesi vermeyeceğiz. Şartları taşımayan hiçbir aracı trafiğe koymayacağız. Araçlara girdiğinizde içinde farklı süslemeler, ışıklar, farklı dizaynlar var. Araçlarda hizmet gereği olmayan aksesuarlara müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Araç standartları, şoför standartları, çalışma usul ve esasları, denetimler ve yaptırımları belirlemek için çalışma gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu “Yönetmeliğimizi nisan ayında Büyükşehir Belediye Meclisinden geçireceğiz. Yönetmeliğimizde birçok hüküm olacak. Bu konuda Şoförler Cemiyetimiz ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bir sertifikasyon sistemi olacak. Standartları taşıyan, Büyükşehir Belediyesinden onay almış, belli bir eğitimden geçmiş kişiler dolmuşlarda şoför olabilecek. Bizim verdiğimiz belgeyi alamayan şoförlerin dolmuşlarda çalışması mümkün olmayacak. Psikoteknik raporu alınacak. Adli sicil kaydı, sağlık raporu olacak. Belli suçlardan mahkum olmuş insanların kesinlikle dolmuşlarda şoförlük yapmasına izin vermeyeceğiz. Bütün çabamız halkımızın memnuniyet seviyesini artırmak içindir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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