Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor

İHA

Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor

Trabzon'da balık tezgahlarında palamuta benzerliği ile satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor. Vatandaşlar satın almak istedikleri palamutun 'tombik' balığı olduğu öğrenince şaşkınlarını gizleyemiyor.
Trabzon'un Moloz mevkindeki balık tezgahlarında fiyatlar yüzde 30 oranında arttı. Tezgahlarda çoğunlukla Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin daha ağırlıklı olduğu gözlenirken, bazı balıkçılar balık olmadığı için tezgahlarını kapattı. Bazı balıkçılar az miktarda gelen balıkları satarak ayakta durmaya çalışırken, balıkçılar sezon sonu yaklaştıkça balık çeşitlerinin de azaldığına dikkat çekti. Yüksek olan fiyatların tüketiciyi olumsuz yönde etkilediğini dile getiren balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna kısa bir süre kaldığını söyledi.
Balıkçılardan Sinan Sayar, bugünlerde Karadeniz’den pek balık gelmediğini belirterek, “Balık sezonunun kapanmasına 40 günden fazla olmasına rağmen şu an çok az balık geliyor. Karadeniz artık daha balık vermiyor. Şu an elimizde olan çeşitler hamsi. Mezgit ve tirsi Samsun tarafından geliyor Ege tarafından gelen de tombik, iri istavritimiz var. Bu çeşitlerle birlikte tezgahları çevirmeye çalışıyoruz. Hamsi 10 TL, mezgit 15 TL, istavrit 25 TL, tombik balığı 2025 TL arasında satıyoruz. Fiyatlar eskiye oranla yüzde 30 civarında arttı diyebiliriz. Sezonun değerlendirecek olursak başlangıçta palamudun olmayışı bizi olumsuz etkiledi. Hamsi erken başladı ince çıktı, bitmek üzereyken toparlandı” diye konuştu.
Balıkçılardan Serdar Korkmaz da “Trabzon açıklarından hiç balık gelmiyor. Şu an Ege Denizi'nden gelen balıkları satıyoruz. Onlarda olmazsa tezgahlarımız hepten boş kalacak. Hamsi bu sene çok iyiydi. Diğer balık çeşitleri hemen hemen hiç gelmedi desek yeridir. Ege’den gelen balıkları satıp kazancımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Fiyatlar şu an yüksek yüzde 30 arttı diyebiliriz. O da balığın az olmasından kaynaklanıyor. Sezonu özetlersek palamut olmadı, yerli çeşidimiz olmadı. Şükürler olsun hamsi bu sene iyiydi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini ...
Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda
Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Hacettepe: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - ...
Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir"
YEREL HABERLER Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ...
Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma anıydı" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma ...
Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ortaya koydu"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ...
Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu başlayamadık" Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Muzaffer Bilazer: "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik Abdulkadir Ömür 6 ay sonra kadroda Hüseyin Çimşir tribünde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 ...
Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura düştü
YEREL HABERLER Köprü ayağı taşıyan tır kara yolunda açtığı çukura ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X