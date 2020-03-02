Fenerbahçe Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Antalya’da kupa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a geldi. Saat 17.40 sıralarında Trabzon'a inen sarılacivertli kafile daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
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