Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş

DHA

Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON´un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Aleyna Şahin (20) hayatını kaybetti. Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kızın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi.
Kaza, saat 10:00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2´nci sınıf öğrencisi Aleyna Şahin'e yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
SON SÖZÜ 'ANNE' OLMUŞ
Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kıza karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığını belirterek hemen yanına koştuğunu anlattı. Özkan, "Kaza olduğunu görünce hemen yanına koştum. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Bilinci açık olup olmadığını kontrol etmek için ona sorular sordum. Bana tepki vermesini istedim. Gözlerini açıp kapattı. Durumu çok kötüydü. Sonra ne söylemek istediğini anlamak için kendisine doğru eğildim. 2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak evlatlarımız için çalışıyoruz. Bu yol gerçekten sıkıntılı bir alan. Çünkü burada yerleşim alanı mevcut. İnsanlar buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Daha önce de burada birkaç defa trafik kazalarına şahit olduk. Buraya bir üst geçit yapılması gerekiyor. Başka canları da kaybetmek istemiyoruz. `Aleynalar ölmesin´ diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.
ACILI BABA: OCAĞIMA ATEŞ DÜŞTÜ
Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan Şeref Şanlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Her sabah aynı saatte buradan okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Biz buraya zaten yeni taşındık. Bu yol güzergahı üzerinde kullanabilecek olduğumuz güvenli bir geçiş yok. Arabalar buradan çok hızlı geçiyorlar. Burada kocaman bir mahalle var mahallenin yanı sıra öğrenciler için yurt da burada var. Benim canım yandı. Ocağına ateş düştü başka insanların da başına gelmesin diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" diyerek gözyaşı döktü.
'HER GÜN BU TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'
Her gün yolun karşısına geçtiğini anlatan öğrenci Ahmet Sefa Güz de "Biz her gün günde 4-5 defa bu tehlikeyi burada yaşamak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik kazası ilk değil bunun son olmayacağını da düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN
2020-03-02 18:35:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe Trabzon'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe Trabzon'da
Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER Trabzon'da STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na tam ...
Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat ...
Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Trabzon'un yeni dolmuş sistemini ...
Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı
Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Fenerbahçe 126. randevuda
Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi konuk ediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Hacettepe: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig Beyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - ...
Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ateşlemesi gerekir"
YEREL HABERLER Fındıkçı: "Takımın taraftarı değil, taraftarın takımı ...
Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları rekora imza attı.
Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ortaya koydu
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: İkinci yarıda takım karakterini ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma anıydı" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Duran toplar oyunun kırılma ...
Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ortaya koydu"
YEREL HABERLER Mehmet Yiğit Alp: "Takım karakterini ikinci yarı ...
Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu başlayamadık" Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Muzaffer Bilazer: "İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Çok coşkulu ...
Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2
Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk ...
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 değişiklik Abdulkadir Ömür 6 ay sonra kadroda Hüseyin Çimşir tribünde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Çaykur Rizespor karşısında 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X