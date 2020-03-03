Ortahisar tarihi çeşmeleri restore ediyor

Ortahisar Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan tarihi çeşmeleri restore ediyor. Beş adet tarihi çeşmeyi ihale ederek restorasyon çalışmalarına başlayan Ortahisar Belediyesi, 10 adet tarihi çeşmeyi ise, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü'nden onay aldıktan sonra ihaleye çıkaracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Tarih kenti Trabzon'da tarihi çeşmelerimizin kaderine terk edilmesi, adeta metruk yapılar olarak harap ve virane bir şekilde bırakılması içimizi acıtıyordu" dedi.

Tarihi mirasa sahip çıkmanın en büyük yükümlülük olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Ecdâdımızın tarihi eserlerle donattığı güzel şehrimizde devraldığımız bu mirasa bütün imkânlarımızla birlikte sahip çıkıyoruz. Köklü bir geçmişi bulunan Trabzon'da sadece Türkİslâm medeniyetine ait eserlere değil, farklı kültürlere ait tarihi eserlere de sahip çıkarak ayağa kaldırıyoruz. Bu tarihi eserler bizim medeniyetimizin tapu kayıtlarıdır. Bu tarihi mirasa sahip çıkmak en büyük yükümlülüğümüzdür. Şehrimizde çok sayıda tarihi çeşme var. Maalesef, bu eserler yıllardır adeta öksüz bırakılmış, kaderine terk edilmiş, horlanmış bir vaziyetteydi. Bu görüntü tarih kenti Trabzon'a hiç yakışmıyordu. Oysaki çeşmeler medeniyetimizin dünya medeniyetine armağan ettiği en önemli eserler arasında yer alıyor" dedi.

Restorasyon çalışmalarında aslına sadık kalmanın çok önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Tespit ettiğimiz ve envanterimize aldığımız 15 adet tarihi çeşmemizin restorasyon işlemlerini tamamlayacağız. İlk etapta 5 adet tarihi çeşmemiz için; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alarak bunları ihale ettik. Ve restorasyon çalışmalarına başladık. Geriye kalanları ise, onay aldıktan sonra ihaleye çıkaracağız. Tabi restorasyon çalışmalarında aslına sadık kalmak, eserin doğallığını bozmamak çok önemli. Bu konuda da oldukça titiz davranıyoruz. Bu çalışmalar bittiğinde tarihi çeşmelerimiz aslına uygun olarak gün yüzüne çıkacak. Tarihi çeşmelerimiz kaderine terk edilmiş, metruk yapılar olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.