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(Görüntülü) Üniversiteli Aleyna, gözyaşlarıyla toprağa verildi

DHA

TRABZON?un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Görgü tanıklarının son sözü 'anne' olduğu dediği Aleyna'nın annesi Victoria cenazede kızının tabutuna sarılarak, 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yakması yürekleri dağladı.   

(Görüntülü) Üniversiteli Aleyna, gözyaşlarıyla toprağa verildi

TRABZON?un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Görgü tanıklarının son sözü 'anne' olduğu dediği Aleyna'nın annesi Victoria cenazede kızının tabutuna sarılarak, 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yakması yürekleri dağladı.   
Kaza, dün sabah saatlerinde Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2?nci sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı'ya yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şanlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları genç kızın son sözlerinin 'anne' olduğunu belirtti.
'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'
Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Şanlı için Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Şeref, annesi Victoria ile kardeşi Hamit Şanlı'nın yanı sıra vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı. Görgü tanıklarının son sözü 'anne' olduğu dediği Aleyna'nın annesi Victoria Şanlı kızının tabutuna sarılarak, 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yaktı, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Şanlı'nın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-03-03 17:43:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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