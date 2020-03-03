Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11´de 4 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin´in yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Campi´ye, orta sahada cezalı Mikel´in yerine Abdulkadir Parmak´a, Guilherme´nin yerine de Nwakaeme´ye ilk 11´de görev verdi. Tedavisi devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Pereira, Yusuf ile cezalı olan Mikel´in yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de ise son oynanan Fraport-TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği oldu. Antalyaspor maçında forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve nABİL Dirar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, bu oyuncuların yerine Mauricio Isla, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci 11'de şans buldu. Sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu da kadroda yer almadı.

YANAL´IN VEDA MAÇI

2-2´lik Fraport-TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe´de teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı alınırken, tecrübeli teknik adam Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertlilerdeki görevini noktalayacak.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp alkışladı ve destek verdi. Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarları alınmazken, bu tribün de bordo-mavili taraftarlara açıldı. Karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganları attı.

KADIN TARAFTARLAR UNUTULMADI

Trabzonspor Kulübü, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarları Passolig'in özel davetlisi olarak locada ağırladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlar, karşılaşmayı izledi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-03-03 20:42:08



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