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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

İHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordomavili takım 21 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordomavili takım 21 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sorloth, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
50. dakikada Guilherme'nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Altay kale direği dibinde kornere çıkardı.
66. dakikada Ekuban'ın sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Penaltı noktasına yakın yere çıkardığı meşin yuvarlağa Novak'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. 20
77. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu Mehmet Ekici önüne aldı. Düzgün vuruşunda ise kaleci Erce Kardeşleri geçen topu çizgi üzerinde Da Costa kafayla kornere çıkardı.
81. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 21

Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Da Costa xx, Campi xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Ndiaye x (Guilherme dk. 39 x), Ekuban xxx (Abdulkadir Ömür dk. 74 x), Nwakaeme xxx (Bilal Başacıkoğlu dk. 89 ?), Sörloth xx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Messias, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe: Altay x, Isla x, Jailson x, Simon Falette ? (Tolgay Aslan dk. 11 x) ,Deniz Türünç x, Gustavo xx, Ozan Tufan x, Mehmet Ekici x, Tolga Ciğerci x (Miha Zajc dk. 73 x), Kruse x (Ferdi Kadıoğlu dk. 75 x), Vedat Murigi x
Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Mevlüt Erdiç, Sayyadmanseh, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Sorloth (dk. 47), Novak (dk. 66) (Trabzonspor), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan,Gustavo (Fenerbahçe), Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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