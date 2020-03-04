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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından


Tolga SAĞLAM Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe´yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda futbol konuşmayı doğru bulmadığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirterek, kısa bir açıklama yaptı. Çimşir, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Onun için elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun" dedi.
ERSUN YANAL: FENERBAHÇE GİRDİĞİ HER MÜSABAKADAN BAŞI DİK AYRILMALIDIR
Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferde maç oynamanın sıkıntılı ve üzücü olduğunu kaydeden Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şöyle konuştu: "Maalesef bugün Trabzonlu bir şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu atmosferde oynamak, mücadele etmek oldukça sıkıntılı ve üzücü. Ama ülkemizin birliği ve bütünlüğü fazlasıyla hak ettiğini, bu süreçten de en kısa süre içinde el birliğiyle çıkacağımızı düşünüyorum. Spor bunlardan bir tanesi. Çok büyük, evrensel değeri olan toplumsal bir güç. Bu camialar karşılaştıklarında rekabet o rekabetin getirdiği birleşme çok önemli. Mağlup olursunuz, galip gelirsiniz, el sıkışırsınız. Şampiyon olursunuz doğru duygularla yaşamalısınız. Fenerbahçe'nin durumunda geçen seneki pozisyonunda hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen biriyim. Bunu ne zaman olursa olsun aynı şekilde düşünürüm. Bu süreci doğru analiz ettiğimizde oranlamaya çalıştığımızda sayın başkanımız Ali Koç başta olmak üzere düzenli bir şekilde bu baskının uzun süre devam ettiğini düşünüyorum. Kendisine başta camiamız olmak üzere taraftarımızın yüksek destekle arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa, hatta küme düşmemeye, Avrupa kupalarına oynamıştır. Her zaman büyük güçle bu mücadeleyi devam ettirmiştir ama hiçbir dönemde transfer yapmadan sezonu kapatmamıştır. Maalesef bu düzeni ve daha sonraki düzeni Alanya maçı hatta Trabzon dönüşünden sonra da konuştuğumuz durumu belirlemek için eğer ben feda olacaksam, rahatlıkla yapabileceğimi söylemiştim. Burada başka bir durum var. O durumu defalarca sayın başkanımız ifade etmiştir. Biz asla sahanın dışında kalmak, siyasetin içinde kalmak istemedik. Böyle sorun asla gündeme getirmedik. Biz başkanımızla her platformda dile getirdik. Sadece adil yarışın sonucunu almak için mücadele ettik. Eksik kaldık, kolumuzu bacağımızı budadık. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe takımı girdiği her yarışmadan başı dik ayrılmalıdır. Yine aynı şekilde bugün de bundan sonra da her ne olursa olsun Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan, temsil ettiği değerlerle ülkeye önemli değerler yaşatan bu camianın başta başkanımız olmak üzere desteğe  ihtiyacı vardır. Çünkü Fenerbahçesiz iklim, ortam düşünülemez. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi önemli rekabetin birlikte olduğu güç büyük bir güçtür. Bu güç birlikte oynadığı her maçtan sonra el sıkışmalı, sarılmalı, başarıları kutlamalı, başaramayan tekrar çalışıp başarı için mücadele etmeli. Bu iklimi getiremezsek, bizi de ciddi sorunlar bekliyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hüseyin Çimşir´in açıklamaları
Ersun Yanal´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-03 23:38:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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