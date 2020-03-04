Trabzon´a şehit ateşi düştü (1)

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - SURİYE´de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer´in acı haberi, memleketi Trabzon´da yaşayan ailesine verildi.
Trabzon´un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi´ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon´a getirileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞARTolga SAĞLAM
2020-03-03 23:47:32
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