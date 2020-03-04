Trabzon´a şehit ateşi düştü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon´a şehit ateşi düştü (2)

DHA

Trabzon´a şehit ateşi düştü (2)


ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ
Suriye´de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer´in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı´na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars´ın Sarıkamış ilçesindeki 9´uncu Komando Tugay Komutanlığı´ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer´e verilen plakette, `Zeytindalı Harekatı´nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına´ ibaresi yer aldı.
Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi´ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer´e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Aleyna KESKİN
2020-03-04 00:07:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semih Özsoy: Aklımızda olan hocalar var
YEREL HABERLER Semih Özsoy: Aklımızda olan hocalar var
Trabzon´a şehit ateşi düştü (1)
YEREL HABERLER Trabzon´a şehit ateşi düştü (1)
Hüseyin Çimşir: "Kazandığımız için mutluyuz"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Kazandığımız için mutluyuz"
Ahmet Ağaoğlu: "2-1'lik skor avantaj da değil dezavantaj da"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "2-1'lik skor avantaj da değil ...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından
Ahmet Ağaoğlu: Hakem ya yorgundu ya da maça konsantre olamadı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Hakem ya yorgundu ya da maça konsantre ...
Bahar Kalkanı Harekatı’ndan Trabzon’a acı haber
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatı’ndan Trabzon’a acı haber
Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Trabzonspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 ...
Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 0 ...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar
(Görüntülü) Üniversiteli Aleyna, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üniversiteli Aleyna, gözyaşlarıyla ...
Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini dinlediler
YEREL HABERLER Sanayi sitesini ziyaret edip, esnafın taleplerini ...
Trabzon’a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “Limanımıza en son 2017 yılında 1 adet kruvaziyer gemi gelmişti; Bu yıl 5 adet kruvaziyer gemi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon’a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi ...
Ortahisar tarihi çeşmeleri restore ediyor
YEREL HABERLER Ortahisar tarihi çeşmeleri restore ediyor
Üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi genç kızın hayatını kaybettiği ...
(Görüntülü) Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilin çarptığı üniversiteli ...
Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldığını ...
Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü 'anne' olmuş
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı üniversiteli Aleyna'nın son sözü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X