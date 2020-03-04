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SURİYE´de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer´in acı haberi, memleketi Trabzon´da yaşayan ailesine verildi.

Trabzon´un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi´ndeki eve gelen askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehit Tuncer'in cenazesinin askeri uçakla Trabzon´a getirileceği öğrenildi.ZEYTİNDALI HAREKATINDA KAHRAMANLIK PLAKETİ ALMIŞ

Suriye´de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı´nda rejim unsurlarının açtığı ateş sonrası şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer´in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı´na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars´ın Sarıkamış ilçesindeki 9´uncu Komando Tugay Komutanlığı´ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi. Tuncer´e verilen plakette, `Zeytindalı Harekatı´nda göstermiş olduğu kahramanlık anısına´ ibaresi yer aldı.

Bekar olan şehit Tuncer'in acı haberi, Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi´ndeki evlerinde babası Oktay ile annesi Seher Tuncer´e verildi. Şehidin evinin bulunduğu binaya da Türk bayrakları asıldı.Haber: Selçuk BAŞAR Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR Tolga SAĞLAM

2020-03-04 00:25:23



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