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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

İHA

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Novak, sarılacivertlilere karşı Trabzon'da oynanan maçlarda galibiyetleri getiren golleri attı.

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Novak, sarılacivertlilere karşı Trabzon'da oynanan maçlarda galibiyetleri getiren golleri attı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 21 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarılacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor. Novak, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig'de bordomavili takımın Fenerbahçe'yi 21'lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olurken, dün gelen galibiyetin de mimarlarından oldu. Novak, Trabzon'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.
20172018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordomavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, forma giydiği 76 maçta 13 gol attı. Novak, Süper Lig'de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Kupası'nda da 1 gole imza attı.
29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.

Ertuğrul Doğan: "Kalmasını istiyoruz"
Trabzonspor ile 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile bordomavili kulüple yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan transfer görüşmelerinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayan bordomavili kulüp, Novak'ın menajerinin yüksek komisyon istemesi nedeniyle pazarlıkları sürdürüyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da bizimle birlikte devam etmek istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakın zamanda sözleşmeleri imzalarız" dedi.

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