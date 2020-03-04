Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer son yolculuğuna dualarla uğurlandı

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Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye’nin İdlib kenti yakınlarında görev yaparken rejim güçleri tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer (27) için Trabzon şehir merkezindeki İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Osman Aydın kıldırırken, namaza Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, babası Oktay Tuncer, silah arkadaşları ile binlerce kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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