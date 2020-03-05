Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir fırtınası yaşanıyor. Genç teknik adam Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordomavili takımla çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yenen Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir rüzgarı esiyor. Çimşir, yönetiminde bordomavililer oynadığı 10 resmi maçta yenilgi görmezken, sahadan 9 kez galibiyet 1 kez de beraberlikle ayrıldı.



Golcü kimliğe büründü

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig ve 5'de Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.



Süper Lig

Trabzonspor, Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sahasında Kasımpaşa'yı 60, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'u 21 ve Çaykur Rizespor'u 52 mağlup eden Karadeniz ekibi deplasmanda ise Gençlerbirliği'ni 20 yenerken, Beşiktaş ile 22 berabere kaldı.



Ziraat Türkiye Kupası

Bordomavililer Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, bir maçta ise penaltılar sonucunda sahadan gülerek ayrıldı. Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'u evinde 20 mağlup ederken, rövanş maçında ise rakibini penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 50 ve 41 sonuçlarla eleyen bordomavililer yarı final ilk maçında ise Fenerbahçe'yi 21 yendi.

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