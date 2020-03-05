Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Süper Lig´in 25´inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45´te Gaziantep´e hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-03-05 14:40:35



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