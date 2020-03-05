DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü

Zeynep Irmak ÖCAL/TRABZON, (DHA)DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) Trabzon Büro Muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal, Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün define kazısı sonucu yok olduğunu ortaya çıkaran 'Dipsiz Göl´de 15´inci Apollinaris lejyonun altın küpü aranmış' haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin `Yerel Medya Haber Ödülü´ne layık görüldü.
Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2019 yılının başarılı gazetecilerini ödüllendirdi. Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ödül alan gazetecilerin isimleri yer aldı. 14 Kasım 2019´da Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda, izinli yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl ile ilgili yaptıkları 'Dipsiz Göl´de 15´inci Apollinaris lejyonun altın küpü aranmış' haberi ile DHA Trabzon Muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal, Yerel Medya Haber Ödülü´ne layık görüldü.
Uçar ve Saykal´ın Dipsiz Göl haberi, ulusal ve uluslararası medyada da geniş yer almıştı. Ödüllerin, 13 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Zeynep Irmak ÖCAL
2020-03-05 15:36:42
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