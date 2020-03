Yaptığı farklı resim çalışmalarıyla ilklere imza atan FeminArt Kadın Sanatçıları Derneği Başkanı Şükran Üst, bu defa sıra dışı bir çalışmaya imza atarak Türkiye’de 2009 yılından bugüne kadar öldürülen 3 bin 150 kadının portresini çizdi. Üst, çizdiği bu kadın portreleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na rekor başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 2 yılda tamamladığı resim sergisini Forum Trabzon’da ziyaretçilerin beğenisine sunun Üst, dünyada bu tür çalışmanın ilk kez kendisi tarafından sergilendiğine dikkat çekerek hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.

“Yüzleşme” adını verdiği hayatları ellerinden alınan kadınlar anısına düzenlenen resim sergisinde amacını, farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Üst, her kadının potresini kendi hayalinde canlandırarak çizdiğini belirtti. Forum Trabzon’un farklı yerlerindeki alanlara ve duvarlarda yer alan resimler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken Üst, “Kadına şiddet deyince akla, ağırlıklı olarak eş tarafından uygulanan fiziksel zorbalık gelse de, aslında kayıtların yetişemeyeceği kadar şüphesiz çeşitli formlar da vardır. Kadınlar, ailenin diğer bireylerinden kamusal alana kadar uzanan mecralarda, diğer erkeklerin de baskısına maruz kalıyor, sözlü saldırı ile ayırımcılık da şiddet tanımının içine giriyor. Sonuçları ortadayken, ülkeler hem kendi içlerinde, hem de uluslararası işbirlikleriyle halen bu illete çare bulmaya çalışıyor. Kadınlar üzerinde çeşitli derecelerde zararlara sebebiyet veren bu hastalıklı durumun temelinde, erkeklerin kadınlara yönelik bakış açısındaki ve karşı cinse yükledikleri normlardaki anormallikler yatıyor" dedi.

"Sonuçları konuşarak ölümleri durduramayız" diyen Üst "Bu toplumsal kanayan yaraya parmak basmak istedik. 4 Mart 2009 yılında öldürülen Münevver Akbulut cinayeti ile birlikte kadın dernekleri bu konuyu dikkatle izlemeye başladı. İstatistikler her yıl kadın cinayetlerinin arttığını gösteriyor. Ben bu üzücü durumdan çok etkilendim. Sanatçı duyarlığı ile yola çıktım. 4 Mart 20094 Mart 2020 yılları arasında öldürülen 3 bin 150 kadın adına 3 bin 150 kadın portresi çizdim. Birinden farklı, her kadını farklı bir birey, farklı bir dünyası olduğu, tek tipleştirmeye, baskıya, sahiplenmeye değil, birey olarak özgürlüklerini yaşamaya hakkı olduğunu anlatmak istedim. Kadının ezilmişliğine, kadına şiddete, cinsiyet ayrımcılığına hayır demek için sanatın evrensel dili ile farkındalık oluşturmak istedim” şeklinde konuştu.



Yapılan çalışma dünyada ilk

Yaptığı çalışmanın şu ana kadar dünyada yapılmadığına dikkat çeken Üst, ”Dünyada böyle bir farkındalığın yapılmadığını düşünüyorum. Dünyada hiçbir sanatçı 3 bin eseriyle tek temada böyle bir çalışma yapılmamış. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç sağ olsun sonuçta ben bu resimleri çizdim ama sergilenme aşamasında ekonomik güç gerekiyor. Kendisi resimleri alarak destekleyeceğini söyledi. Onun sayesinde görünür hale getirdik. Başkan Ahmet bey sergimizi izledikten sonra bunu Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıyacağını söyledi. Bu sergi burada kalmamalı tüm şehirleri gezmeli. Yani kadınlarla ilgili konuşarak yaptığımız bir çok çalışma var ama bunun etkisi gibi olmaz. Görünür etki daha farklıdır. Umarım bunu sahiplenirler toplum yüzleşir. Gezenler bize bu kadar kadın öldürüldü mü diye soruyorlar, evet bununla yüzleşelim bu kadar kadını öldürdük” ifadelerini kullandı.

