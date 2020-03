Trabzonspor'da hedef Gaziantep FK maçını kazanmak

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 52'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor. Zirve yolunda yara almamanın hesaplarını yapan bordomavililerde Abdülkadir Ömür'ün takıma katılmasıyla birlikte hücum hattı daha da zengileşirken, diğer sakat oyunculardan gelen olumlu haberler de moralleri yükseltti.



"Her maç final"

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 2.6 puan ortalaması yakalayarak sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşma adına önemli bir yol aldı. Bordomavililer, Çimşir ile oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Gaziantep FK mücadelesinden de galip ayrılmak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına zorlu fikstür nedeniyle bir dizi uyarılarda bulunuyor. Maç maç gitmeleri gerektiğini aktaran genç teknik adam, "Gaziantep FK maçını geçmeden Yeni Malatyaspor maçını düşünmenin bize bir faydası yok. Her maçımız final. Her puan bundan sonrası için çok önemli "diyerek futbolcularını motive etmeye çalışıyor.



Trabzonspor ile Gaziantep FK 5. kez rakip olacaklar

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Söz konusu maçlarda bordomavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordomavililer 41 kazanmıştı.

