Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

İHA

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ın daveti, Diplomasi Kulübü'nün organizasyonu ile ''Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye'' konulu konferansı vermek için Trabzon'a gelen eski meclis başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi yerleşkelerini ziyaret etti.

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız’ın daveti, Diplomasi Kulübü’nün organizasyonu ile ‘’Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye’’ konulu konferansı vermek için Trabzon’a gelen eski meclis başkanı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi yerleşkelerini ziyaret etti.
Toptan ilk olarak Ömer Yıldız Yerleşkesini ardından sırayla Pelitli, Kaşüstü ve Yomra Yerleşkelerini ziyaret etti. Ziyaretlere Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Rektör Prof. Dr. Kenan İnan, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ve bazı akademisyenler eşlik etti. Ömer Yıldız Yerleşkesinde laboratuvarları gezen Toptan, akademisyenlerden de bilgi aldı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Özoran laboratuvarları ziyaret eden Toptan’a Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun eğitim alt yapısı hakkında bilgi verdi. Pelitli Yerleşkesinde saha çalışması yapan Harita Kadastro Bölümü öğrencilerinin etkinliğine katılan Toptan, son olarak yeni açılan henüz eğitimin başlamadığı Kaşüstü Yerleşkesini’de ziyaret etti. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve birçok sosyal tesise de sahip yerleşkede mimar ve mühendislerden bilgi aldı.
Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ziyaret hakkında bilgi verdi. Yıldız ‘’Diplomasi Kulübümüzün isteği ile eski meclis başkanımız, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanımız Sayın Köksal Toptan’ı üniversitemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Başkanımız ülkemizin son elli yılında her kademede kamu görevi üslenmiş, örnek devlet adamlığıyla her kesimin takdirini kazanmıştır. Öğrencilerimiz inşallah başkanımızın deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanacaklardır’’ dedi.
Köksal Toptan’ın konuşmacı olacağı ‘’Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye’’ konulu konferans 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14:00’da Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da hedef Gaziantep FK maçını kazanmak
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef Gaziantep FK maçını kazanmak
(Görüntülü) Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini ...
Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi açtı
YEREL HABERLER Öldürülen 3 bin 150 kadının portrelerini çizdi, sergi ...
Türkiye’de 11 yılda cinayete kurban giden 3 bin 150 kadının portresini çizdi Çizdiği kadın portreleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak Femin-Art Kadın Sanatçıları Derneği Genel Başkanı Şükran Üst, 4 Mart 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut cinayetinden bugüne kadar öldürülen 3 bin 150 kadının potresini çizerek farklı bir rekora imza attı Ressam Şükran Üst: "Bize 'bu kadar kadın öldürüldü mü ?' diye soruyorlar; Bununla yüzleşelim 'evet' bu kadar kadını öldürdük"
YEREL HABERLER Türkiye’de 11 yılda cinayete kurban giden 3 bin 150 ...
DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü
YEREL HABERLER DHA'ya 'Dipsiz Göl' ödülü
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor'da moraller yerinde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da moraller yerinde
Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor
Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton ...
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası
Şehit Uzman Çavuş Tuncer´in cenazesi, Trabzon'da (2)
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Tuncer´in cenazesi, Trabzon'da (2)
Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Kadir Tuncer son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş ...
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, ...
Şehit Uzman Çavuş Tuncer´in cenazesi, Trabzon'da 
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Tuncer´in cenazesi, Trabzon'da 
(Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi Trabzon'a getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer memleketi ...
Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş ...
Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk"
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür: "Sahaya dönmek büyük mutluluk"
Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu
YEREL HABERLER Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu
(Görüntülü) Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok ...
(Görüntülü) Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2 (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'a şehit ateşi düştü - 2 (GÖRÜNTÜ ...
Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ihracatında artış bu yıl da sürüyor 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 274 artışla 19 milyon 745 dolara yükseldi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den gerçekleştirilen su ürünleri ...
Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç geliştirildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 'Vampir' kelebeği yok edecek ilaç ...
Bahar Kalkanı Harekatı’ndan Trabzon’a acı haber
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatı’ndan Trabzon’a acı haber

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X