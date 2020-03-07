Anız ateşinde yanarak öldü

Aleyna KESKİN/SÜRMENE, (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde, Temel Cerrah (69) fındık bahçesinde yaktığı anız ateşine düşüp, yanarak hayatını kaybetti.
Sürmene ilçesi Letran Mahallesi'nde yaşayan Temel Cerrah, temizlik yaptığı fındık bahçesinde anız ateşi yaktı. Ancak dumandan etkilenen Cerrah, dengesini kaybedip, ateşe düştü.
Bir süre sonra komşuları tarafından yanmış halde bulunan Temel Cerrah'ın ihbarla gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.
Cerrah'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Aleyna KESKİN
2020-03-07 12:04:25
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