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Trabzonspor'dan sert tepki

İHA

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Gaziantep FK maçında son dakikalarda atılan golün iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan sert tepki

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Gaziantep FK maçında son dakikalarda atılan golün iptal edilmesine sert tepki gösterdi.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı. Maçın uzatma dakikalarında bordomavili ekibin attığı golün iptal edilmesi Karadeniz ekibinde büyük tepki çekti. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Karşılaşmada bir kez daha görülmüştür ki başta müsabakanın hakemi Halis Özkahya olmak üzere video yardımcı hakemlik görevi üstlenen Özgüç Türkalp ile Merkez Hakem Kurulu ve bu yapı içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes, Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve bir daha bu ailenin içerisine sokulmamalıdır. Futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün nizami bir biçimde topu kazanması sonrası gol ile sonuçlanan pozisyonun 4 dakika süreyle VAR'da izlenerek iptal edilmesi bir hata değildir. Önündeki monitörü gözleriyle görebilen herkesin 'nizami gol' kararı vereceği bu pozisyona 'iptal' kararı vermek kasıt da değildir. Bu, bir diyet ödemedir. Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir."

"Bizler MHK tarafından son üç karşılaşmamıza Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halis Özkahya'nın neden atandığını bilmekteyiz" diyerek açıklamasına devam eden Doğan, "MHK ve onların arkasında duran Süper Lig'deki bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız. O yüzden bir kez daha söylüyoruz başta MHK ve MHK içerisindeki başka kişi, grup veya zümrelere aidiyet hisseden herkes, Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve defedilmelidir. Kulübümüz, camiamız, futbolcularımız ve teknik heyetimiz var gücüyle şampiyonluk yarışındayken en kritik anda yapılan bu operasyonun sorumluları bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. 20102011 sezonunda uyguladıkları senaryoyu tekrar edebileceklerini zannedenler unutmamalıdır ki sene 2011, Trabzonspor da eski Trabzonspor değildir. Son olarak Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları da kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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