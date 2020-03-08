Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı

Ortahisar Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçeyi rengarenk çiçek ve bitkilerle donatmaya başladı.

Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeşil alanları ilkbahar çiçekleriyle donatırken, diğer yandan da yeni parkları bir bir hayata geçiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin kurulduğu 2014 yılından itibaren 63 bin 747 metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Beş yılda 50 bin 987 adet fidan, ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Genç, 45 bin 423 metrekarelik yeşil alanda da yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Baharın gelişinin müjdecisi olarak mevsime uygun çiçek ve bitkileri toprakla buluşturduklarını belirten Genç, "Güzide Ortahisar'ımızda yeşil alanlarımızı artırmak bizim stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Küresel ısınmanın arttığı ve iklim değişikliklerinin bütün olumsuzluklarıyla kendini gösterdiği günümüzde yeşil alanları artırmaya büyük önem veriyoruz. Zira son yıllarda yoğun yapılaşmadan dolayı şehrimizde yeşil alanların sayısı azalmıştı. Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren bu konu üzerinde hassasiyet gösterdik. Vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği hususlar arasında yeşil alanlar ve çocuklar için oyun parkları ilk sırada geliyordu. Ortahisar Belediyesi olarak biz de bu talepleri göz önüne alarak her yıl park sayımızı katlayarak artırdık" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin 5 yılda 63 adet yeni park yaptığını kaydeden Genç, "Belediyemiz kurulduğunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden ve belde belediyelerinden bize devredilen park sayısı 101 adetti. Belediyemiz kendi imkanlarıyla 63 adet park yaptı. Bu sayıya 10 adet orman alanı da dahildir. Şu anda toplam park sayımız 164 adede ulaştı. Bu parklarımızdan 105 adedi belediyemize, 36'sı Milli Emlak'a, 19'u Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ve 4 adedi ise özel mülkiyete aittir" diye konuştu.

Vatandaşların yeşil alan taleplerine hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını ifade eden Genç, "Belediye başkanlığı görevini üstlenir üstlenmez vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde park yapımına ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın yeşil alan taleplerine hiçbir zaman duyarsız kalamazdık. Zira bu aynı zamanda bizim geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Eğer temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak ve temiz hava solumak istiyorsak nefes alanlarımızı artırmamız gerekiyor. Bizim de yegane amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir hava solumasıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.