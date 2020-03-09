Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı 19´uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.

HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor´da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30´da özel uçakla Malatya´ya gidecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-03-09 15:04:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.