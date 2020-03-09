Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı 19´uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.
HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada, Trabzonspor´da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30´da özel uçakla Malatya´ya gidecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-09 15:04:54
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