Yusuf Hayırlıoğlu: "Abdurrahman Arıcı önce kendine baksın"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın açıklamalarına tepki gösteren Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, “Bize sözüm ona ahlak ve etik dersi vermeye çalışan Abdurrahman Arıcı önce kendine baksın" dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın derneğin resmi internet sitesinde bordomavili kulübe yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bordomavili kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, mücadele ettikleri karanlık odakların kendilerini teker teker göstermeye başladığını vurgulayan Hayırlıoğlu, “Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarından sonra MHK Başkanı Zekeriya Alp, tarihte görülmemiş bir biçimde TFF’nin resmi sitesinden kulübümüze karşı bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın, bugün Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin resmi internet sitesinde de kullanıldığına şahit olduk. Sadece kullanılmakla yetinilmemiş aynı açıklamanın içerisinde kulübümüze karşı sözüm ona ahlak ve etik değerlerden dem vurulmuş, ayrıca yine kulübümüz mahkemeye verilmekle tehdit edilmiştir. Şu anda halen Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmi görevli olan kızının futbol ailesine galiz küfürler etmesine göz yuman bir adam bize ahlak ve etik dersi veremez” şeklinde konuştu.

“Bizler TFFHGD Başkanı olan Abdurrahman Arıcı’yı çok iyi tanıyoruz. İşte bizim bahsettiğimiz, acilen Türk futbolundan uzaklaştırılmasını ve def edilmesini talep ettiğimiz sistem ve çarkları bunlardır” diyen Hayırlıoğlu, “Kendisini 20102011’den çok iyi tanıyoruz ve hafızalarımıza kazımış durumdayız. Kendisi şampiyonluğumuzun çalınmasının mimarlarından birisidir. Ama ne gariptir ki bu kişiler yıllardır futbol ailesinin içerisinde etkin ve yetkin konumda hayatlarını sürdürebilmektedir. Arıcı, futbol ailesine hizmet vermek yerine çeşitli kişi, grup veya zümrelerin güdümünde hareket etmiştir, etmektedir. Arıcı ve onun gibi düşünen, onun gibi hizmetini veren kişilerin acilen ve büyük bir titizlikle futbol ailesinin içerisinden çıkartılması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz; futbol ailesinin içerisinde birbirine biat kültürüyle bağlı, hiyerarşi ve özerkliğin uzağında talimatla hareket eden karanlık odaklar yer almaktadır. Bu odaklar dün olduğu gibi bugün de Trabzonspor’un alın terini, emeğini, hakkını çalmıştır. Yarın bir başkasının çalacaktır. Bu karanlık sistem ahlaksızca, alçakça, kapalı kapılar ardında gizlenerek tasarladıkları planları kulübümüzün üzerinde uygulama cüretini göstermektedir. Bu yapı acilen dağıtılmadığı sürece futbolumuzda ahlaktan ve adaletten bahsetmek mümkün olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

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