Trabzonspor'da hedef liderlik

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek liderlik koltuğuna yükselmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı ertelenen Trabzonspor, rakibiyle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcı hakem olarak görev yapacak. Beşiktaş deplasmanında alınan 22'lik beraberliğin ardından liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran bordomavililer, son maçta da Gaziantep FK ile deplasmanda 11 berabere kalmış ve rakibinin 3 puan gerisine düşmüştü. 49 puanla 2. sırada bulunan bordomavililer, Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.



Trabzonspor ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordomavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 10 ve 50'lık yenilgilerle ayrıldı.



Da Costa, Messias ve Guilherme yok

Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.

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