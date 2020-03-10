Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Trabzon’da açılan kariyer fuarında yoğun ilgi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon'da bugün DOKKAF 2020 “Yetenek Her Yerde” temasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin standı yoğun ilgi gördü.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 9 üniversitenin paydaşlığında ziyarete açılan fuara Samsun'dan katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Teknopark ve OMÜTTO, lise öğrencileri ve yeni mezunlara kendilerini tanıtma şansı buldular.

Fuarda Samsun Teknopark Kurumsal İletişim Uzmanı Ergün Alver, üniversite sanayi iş birliği uzmanı Şafak Esra Aslan, OMÜ personeli Arif Savsar, OMÜ Kurumsal İletişim Birimi personeli Elif İrem Yıldırım tarafından ziyaretçilere lisans ve yüksek lisans imkanları, Teknopark ve TTO olarak projeler ve girişimcilik konuları anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.