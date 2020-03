Gaston Campi: "Her oyuncunun hayalini kurabileceği yerdeyim" Trabzonsporlu futbolcu Gaston Campi: "Hem ligde hem kupada önemli bir yerdeyiz" "Uğurcan ve Sörloth'un dünyanın her takımda oynayabilir"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi, her oyuncunun hayalini kurabileceği bir kulüpte forma giydiğini belirterek, iyi bir performans sergilediğini düşündüğünü söyledi.

Bordomavililerin savunma oyuncusu Gaston Campi, kulüp dergisine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en büyüklerinden, dünya çapında tanınırlığı olan bir kulüpten teklif aldığınızda cevap vermek için çok fazla düşünmeyeceğinizi belirten Campi, "Benimki de böyle oldu aslında. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Böyle büyük bir kulübe çabuk bir şekilde transfer olup oynamak istedim. Çünkü bu tarz fırsatlar her zaman kapınızı çalmaz. Türkiye’ye gelmeden önce burada oynanan futbol hakkında fazla bir bilgim yoktu. Geldikten sonra lige alışmak için biraz zamana ihtiyaç olduğunu anladım. Kendi ülkem ve Avrupa’yı baz aldığımızda defansif anlamda farklı bir mantalite ile oynandığını gördüm. Başlangıçta alışmak benim için zaman aldı. Bir süre sonra bu alışma sürecini atlattığımı düşünüyorum" dedi.



"Her futbolcunun hayalini kurabileceği bir kulüpteyim"

Avrupa’nın birçok takımı tarafından takip edilen Trabzonspor gibi önemli bir kulüpte oynadığını belirten Campi, " Bu takımla yeni gelmiş olmama rağmen UEFA Avrupa Ligi’nde oynama fırsatı buldum. İleride Avrupa futbolunu domine etmesini beklenen yetenekte takım arkadaşlarına sahibim. Kariyerimin çok önemli bir aşamasında olduğumu rahatça söyleyebilirim. Arjantin ve Portekiz’de de oynadım ama bu seviye başka. Her futbolcunun hayalini kurabileceği bir kulüpteyim. İnsanların sevgisini hissediyorum. Düzenli olarak oynuyorum ve iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Arkadaşlarım bana çok sıcak davrandı"

Trabzonspor'a geldiği günden beri takım arkadaşlarının kendisine çok sıcak davrandığını belirten Campi, "Arkadaşlarım geldiğim ilk andan itibaren bana çok sıcak davrandılar. Başlangıçta dil konusunda biraz sorun yaşadım. Çünkü İspanyolca dışında çok az İngilizce biliyorum. Ancak buna rağmen zamanla arkadaşlarımla aramda oluşan güçlü bağ sayesinde konuşmadan anlaşabilir duruma geldik. Kulüpte tam anlamıyla aile ortamı var. Bunun dışında en büyük şansım Sosa’nın burada olmasıydı. Her konuda bana yardımcı oldu" dedi.



"Hem ligde hem kupada önemli bir yerdeyiz"

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Campi, "Önemli bir takımız ve böyle iyi oyunculardan kurulu büyük bir takımda süre alabilmek, yer edinebilmek kolay değil. Hedefim bu kadro içinde kendime yer edinebilmekti. Son maçlarda bunu sağlayabildiğimi düşünüyorum. Ancak ben bireysel hedefler yerine takımın hedeflerini düşünüyorum. Hem kupa hem de ligde çok önemli yerlerdeyiz. İkisini de başarabilecek gücümüz ve kalitemiz var" yorumunu yaptı. Ligi ve kupayı ayrı değerlendirdiklerini altını çizen başarılı oyuncu, "Kupa biraz daha stratejik bir kulvar. Burada maçları genelde 180 dakika olarak değerlendiriyorsunuz. Ligde ise maç maç ilerliyorsunuz. Biz bugüne kadar hep böyle geldik, böyle de devam ediyoruz. Çünkü adım adım ilerlemek yerine önünüze uzun vadeli hedefler koyduğunuzda bunu gerçekleştirmek zor olabiliyor. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanamasak bile kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Teknik heyetimiz çok donanımlı"

Teknik ekibin çok donanımlı olduğunu vurgulayan Campi, transferinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in etkili olduğunu belirterek, "Hocamız hep bizimleydi, hatta transferimdeki en etkili isimlerden biri olduğunu biliyorum. Buraya gelmemde büyük emek harcadı. Takımın kazanabileceğini, büyük maçları büyük skorlarla kazanabileceğimizi, önemli başarılar elde edebileceğimizi bize inandırabilen birisi. Teknik heyetimiz de çok donanımlı. Bir başarı elde edeceksen eğer bunu ancak hep birlikte yapabiliriz. Teknik heyetimizin bu konuda bize inanılmaz katkısı var" şeklinde konuştu.



"Uğurcan ve Sörloth'un dünyanın her takımda oynayabilir"

Kaleci Uğurcan ve forvet Sörloth’un performansıyla ilgili olarak ise Campi, şunları söyledi:

"İkisi de çok önemli oyuncu ve ortaya çok önemli performans koyuyorlar. Takımın ihtiyacı olduğu anda ortaya çıkıyorlar. En arkada ve en önde yer alan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu oyunculardan diğerlerine oranla daha iyi bir performans beklersiniz. Çünkü bir anlamda takımın kurtarıcıları bu pozisyonlarda oynayan oyunculardır. Yaşları genç olan bu arkadaşlarımızın geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Hatta bu yetenekleriyle dünyanın her takımında oynayabilirler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.