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Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri

DHA

Trabzonspor hem lig hem de deplasman lideri


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Süper Lig'in 19´uncu hafta erteleme maçında deplasmanda Btc Türk Yeni Malatyaspor´u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor, aynı zamanda dış sahada da en çok puan toplayan takım oldu.
Btc Türk Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 52´ye çıkaran ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda da en çok puan toplayan takımların başında yer aldı. Dış sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgi alan bordo-mavililer, topladığı 23 puan ile bu alanda da liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor´u, ligde olduğu gibi dış saha performansında da 22 puan toplayan Medipol Başakşehir takip etti.
DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARDAN
Öte yandan Süper Lig´de geride kalan 25 haftalık bölümde 58 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen dördüncü takım konumunda yer alan bordo-mavililer, dış sahada da gol yollarında birçok rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı gol bakımından 23 gollü Demir Grup Sivasspor´un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte zirvede yer aldı.
ÇİMŞİR´DEN 2.50 PUAN ORTALAMASI
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten takımın başına geçen ve Trabzonspor teknik direktörü olarak 8 maça çıkan Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takım ile başarıya koşuyor. Birinci adam olarak ilk kez görev yaptığı Trabzonspor ile 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Çimşir, maç başına 2.50 puan ortalaması yakalayarak bu alanda Süper Lig´de görev yapan teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim oldu. Çimşir´i Beşiktaş´ın başında 6 maçta 4 galibiyet, 1´er beraberlik ve mağlubiyet alarak 2.17 puan ortalaması tutturan Sergen Yalçın ile, Medipol Başakşehir ile 25 lig maçında 15 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.08 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk takip etti.
NWAKAEME GEÇEN YILI YAKALADI
Trabzonspor´da gole en çok katkı sağlayan isimler arasında yer alan Anthony Nwkaeme, Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kaydettiği gol ile geçen yıl attığı gol sayısına ulaştı. 2018-19 sezonunda 27 lig maçında 10 gol kaydeden Nijeryalı hücum oyuncusu, bu sezon ise 23 lig karşılaşmasında 10 gole ulaştı. Süper Lig´de son iki sezonda da 10 gole ulaşan oyuncular arasında yer alan Nwakaeme, kalan haftalarda iki gol daha kaydetmesi durumunda lig kariyerinde en fazla gol attığı sezona ulaşacak. Nwakaeme, daha önce İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva forması ile 2016-17 sezonunda ligde 11 gol kaydederek bu alanda kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşamıştı.
EN GOLCÜ SAVUNMA OYUNCUSU NOVAK
2017-18 sezonunun devre arasında Trabzonspor´a transfer olan sol bek oyuncusu Filip Novak, bordo-mavili takıma geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı. Bu sezon Süper Lig´de 21 maçta 3 gol kaydeden Çek futbolcu, 2,5 sezonda toplamda 65 lig karşılaşmasında 11 gole ulaştı.
YEREL GAZETELERDEN `LİDERLİK´ YORUMU
Yerel gazeteler, Trabzonspor´un 19´uncu hafta erteleme karşılaşmasında deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği Btc Türk Yeni Malatyaspor maçının ardından `Zirvenin sahibi geldi´ yorumlarını yaptı.
Karadeniz gazetesi, "Vura vura, kıra kıra, şampiyonluk geliyor, işte Fırtına", "Evlatlarla zirvedeyiz", Taka gazetesi, "Şimdi sıra sende Başakşehir", Sonnokta gazetesi, "Lider olunmaz, doğulur", Günebakış gazetesi, "Zirvenin sahibi geldi", Kuzey Ekspres gazetesi, "Lidere selam, yola devam", "Süper Lig´in 19´uncu hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor´a deplasmanda konuk olan Trabzonspor, 3-1 galip ayrılarak liderliği Başakşehir´den aldı" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-12 10:29:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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