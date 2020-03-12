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Karadenizli kadınlar, 'koronavirüs'ten güçlü bağışıklıklarıyla korunuyor

DHA

Karadenizli kadınlar, 'koronavirüs'ten güçlü bağışıklıklarıyla korunuyor


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi'nin çalışkanlıkları ile bilinen kadınları, koronavirüsten tarlalarda çalışarak, ektikleri organik ürünleri tüketip, bağışıklıklarını güçlü tutarak korunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren ve çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, 'koronavirüs'e karşı tarlalarda çalışarak ve ettikleri organik ürünleri tüketerek korunduklarını söylüyor.  Köylerde temiz havada bağ, bahçe ve tarlalarda günlerini geçiren kadınlar, çalışkanlıkları ve doğal beslenme alışkanlıkları ile bağışıklıklarının güçlü olduğuna inanıyor.
Trabzon´un Düzköy ilçesinde yaşayan Havva İnci, haberlerden duydukları koronavirüs'ten korkmadıklarını belirterek "Koronavirüs Türkiye´ye geldi, hoş geldi, sefa geldi. Gelmesini istemiyoruz ama yapacak da bir şey yok. Yememize içmemize dikkat ediyoruz. Bizde her şey organik. Senede bir grip belki yakalarsa yakalar bizi. Başka haricinde hastalık nedir bilmeyiz. Yaz, kış tarladayız. Sürekli çalışırız. Bağışıklığımız oldukça kuvvetli. Vücudumuz dinamik, güçlü" dedi.
'KÖYLERİMİZİN HAVASI TEMİZ'
Organik beslendiklerini söyleyen Zehra Kara da, ''Koronavirüs Türkiye´ye geldi. Trabzon´a da gelsin de görelim. Yapacak bir şey yok. Temiz olmak önemli, birbirimize sarılmamaya çalışıyoruz. Burada tarlada yan yana çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu görev, tarlamızı ekmek zorundayız. Biz zaten temiz insanlarız. Bizim köylerimiz, buraların havası oldukça temiz. Tarlada zaten kendi ektiklerimizi biçip yiyoruz. İyi besleniyoruz. Abur cubur yemiyoruz. Mısır ekmeği, kendi yaptığımız yoğurdu yiyoruz. Korona bize işlemez" diye konuştu.
'KORKUMUZ YOK'
Trabzon´da havanın temizliğinde virüslerin barınamayacağını savunan Aslı Karpuz ise "Dediler virüs Türkiye´ye geldi ama bize kadar gelmez. Öyle korkumuz da yok zaten. Gelirse de yapacak bir şey yok. Biz zaten bilmediğimiz şeyleri yemiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Bizim buraların havasında virüs barınmaz zaten" dedi. Yaylaya göç etme zamanının yaklaştığını belirten Zehra Karpuz "Yayla zamanı da yaklaşıyor. Yaylalara çıkacağız. Oraların havası daha da temiz. Orada 4 ay kadar kalacağız. Allah´a yalvarıyoruz korur bizi inşallah" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2020-03-12 16:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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