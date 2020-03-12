Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

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Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

"Batı Alt VIP Tribün 600 TL, Batı Alt VIP Tribün 450 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 125 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 100 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 75 TL ve Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 60 TL."

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