Trabzon'da uçuşlara sis engeli

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON (DHA) TRABZON´da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Trabzon'da dün gece etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Trabzon'a gelen uçaklar ise illerdeki havaalanlarına yönlendiriliyor.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN

2020-03-13 10:53:34



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