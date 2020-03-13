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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aydın'dan Koronavirüs uyarıları

İHA

Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aydın'dan Koronavirüs uyarıları

Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Hava Aydın, Coronavirus konusunda uyarılarda bulunarak halen hastalığa özel bilinen bir tedavi olmadığını, hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulandığını ifade ederek, “Eğer kişi öksürüyorsa, ateşi varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsa cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” dedi.
"Şuana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir" diyen Aydın, "Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. Ortalama inkübasyon (hastalık bulaşmasından belirtilerin ortaya çıktığı zamana kadar geçen süre) süresi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. MERSCoV ve SARSCoV epidemiyolojinden elde edilen bilgilere göre inkübasyon süresinin 214 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir” şeklinde konuştu.

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük
Enfeksiyonun yaygın belirtileri ile ilgili bilgiler veren Aydın, “Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır.Tanı, 2019nCoV vaka tanımına uyan hastalar solunum yolu numuneleri virus PCR ile taranmalıdır. Eğer gerekli ise, diğer solunum yolu hastalık etkenleri açısından da incelenmelidir. Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koenfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak 2019nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri de 2019nCoV için değerlendirilmelidir” diye konuştu.

"Ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur"
Ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmalarına gerek olmadığını kaydeden Aydın, “Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse basit tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Filtreli maskeler, hastalara bakım veren sağlık çalıanları için önerilmektedir.Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maske mutlaka takılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmelidir.Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkanmalıdır. Sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. Hastanede; 2019nCoV varlığı düşünülen vakalara standart ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalıdır. Hospitalizasyon; 2019nCoV hastalığı tanısı almış kişiler mekanik solunum desteği ve solunum izolasyonu sağlayabilecek multidisipliner hastanelerde takip ve tedavi edilebilirler” ifadelerini kullandı.
Sık sorulan sorulanlarla ilgili bilgi veren Aydın, “Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Yeni Koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir. Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüs ile enfekte olması beklenmemektedir. Evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek hastalıklara karşı korunma sağlanacaktı. Burnu tuzlu su ile yıkamanın insanları Yeni Koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruduğuna dair bir kanıt yoktur” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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