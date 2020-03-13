Trabzon’da korsan CD operasyonu

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından korsan CD sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde korsan cd operasyonu yapıldı. 9 işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 107 pornografik ve film cd’si, 6 şişe bin ml gümrük kaçağı içki, 10 adet harddisk, 6 adet flash bellek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 5 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.