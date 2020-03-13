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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan bordomavililerin golcüsü Alexander Sörloth takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada Yeni Malatyaspor maçında ilk on birde forma giyen oyuncular günü izinli olarak geçirdi. Diğer oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.



Sörloth çalışmalara başladı

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig 19. hafta erteleme mücadelesinin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Alexander Sörloth’un, bugün çekilen MR’ında sonucun temiz çıktığı belirtildi. Ayağındaki ağrısı geçtiği belirtilen oyuncu, bugün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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